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Джепаров: У Файзуллаева хорошие шансы стать лучшим молодым игроком Азии эксклюзив

19 Октября 2024 • 15:36 Комментировать
Динамо Махачкала
...
ЦСКА Москва
1 5.20 X 3.50 2 1.80
Через 2 ч. 34 мин.

Один из самых титулованных футболистов Узбекистана Сервер Джепаров в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на номинирование вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева на приз лучшего молодого игрока Азии.

— Я думаю, у него хорошие шансы выиграть эту награду. Буду искренне за него болеть. Он заслужил ее своей игрой и профессионализмом, — сказал Джепаров.

В этом сезоне 21-летний Файзуллаев провел за ЦСКА 13 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.

Стоит сказать, что кроме Файзуллаева, в список вошли японец Навата и кореец Жун-Хо. Церемония вручения наград состоится в Сеуле 29 октября.

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ЦСКА Москва Сервер Джепаров Аббосбек Файзуллаев ещё теги

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