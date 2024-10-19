Джепаров: У Файзуллаева хорошие шансы стать лучшим молодым игроком Азии

Один из самых титулованных футболистов Узбекистана Сервер Джепаров в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на номинирование вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева на приз лучшего молодого игрока Азии.

— Я думаю, у него хорошие шансы выиграть эту награду. Буду искренне за него болеть. Он заслужил ее своей игрой и профессионализмом, — сказал Джепаров.

В этом сезоне 21-летний Файзуллаев провел за ЦСКА 13 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.

Стоит сказать, что кроме Файзуллаева, в список вошли японец Навата и кореец Жун-Хо. Церемония вручения наград состоится в Сеуле 29 октября.