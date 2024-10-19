«Спартак» принял решение по Зиньковскому

В «Спартаке» было принято решение по будущему атакующего полузащитника Антона Зиньковского. «Красно-белые» готовы расстаться с 28-летним футболистом в зимнее трансферное окно.

Как сообщает на своих страницах Metaratings, «Спартак» уже работает над поиском для Зиньковского новой команды. Рулевой московской команды Деян Станкович не против хода Антона в другой клуб.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Антона Зиньковского в 3 миллиона евро. В сезоне 2024/2025 полузащитник поучаствовал в 11 матчах, в которых записал на свой счёт три результативных паса на партнёров.