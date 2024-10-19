Джикия и Батраков попали в стартовый состав на матч «Химки» - «Локомотив»

Сегодня, 19 октября, «Химки» примут на своём поле «Локомотив» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги.

Накануне матча пресс-службы команд опубликовали списки футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Химок»: Кокарев (вр), Джикия, Филин, Фернандес, Ориньо, Бакаев, Хосонов, Мирзов, Вера, Мехия, Заболотный.

Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов (вр), Сильянов, Погостнов, Ньямси, Ненахов, Баринов (к), Батраков, Карпукас, Самошников, Пиняев, Воробьёв.

Встреча между «Химками» и «Локомотивом» должна будет начаться в 16:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую проведет портал LiveResult.