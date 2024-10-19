«Спартак» и «Краснодар» объявили составы на главный матч тура РПЛ

В центральном матче двенадцатого тура Российской премьер-лиги будут играть «Спартак» и «Краснодар».

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов: Максименко, Рябчук, Бабич, Абена, Литвинов, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Николсон, Угальде.

Рулевой «Краснодара» Мурад Мусаев, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих игроков: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.