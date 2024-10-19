Агент Сафонов назвал победителя матча «Спартак» - «Краснодар»

Известный агент Алексей Сафонов дал комментарий по поводу предстоящего матча Премьер-лиги между «Спартаком» и «Краснодаром». По мнению Сафонова, команда Деяна Станковича сможет обыграть лидера на своём поле.

«Думаю, «Спартак» обыграет сегодня «Краснодар», фактор своего поля будет иметь огромное значение. Да, у «Краснодара» сейчас серия из восьми побед, но всё когда-то заканчивается», - цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Отметим, что «Краснодар» в этом сезоне Премьер-лиги ещё не проигрывал (восемь побед и три ничьи).

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой на «Лукойл Арене» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.