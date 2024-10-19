Рэпер ST высказался о трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Александр Степанов, известный как рэпер ST, дал комментарий по поводу трансфера Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Соболев сам принял такое решение. Как футбольный фанат, могу многое наговорить. Я Сашу знаю, играл с ним в команде «Бей Беги» в Медиалиге, поэтому ничего плохого в его адрес не скажу. Но и ничего хорошего сказать не могу», - цитирует Степанова «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что Александр Степанов является болельщиком «Спартака».

После завершения трансфера в «Зенит» Александр Соболев провёл семь матчей, в которых записал на свой счёт один гол и один голевой пас на партнёра. В пятницу «Зенит» обыграл на выезде «Акрон» с крупным счётом 5:0. Следующий матч питерцы проведут во вторник, 22 октября, - против «Факела» в Кубке России.