Парфёнов высказался о матче «Спартак» - «Краснодар»

Известный в прошлом футболист Дмитрий Парфёнов высказался о центральном матче двенадцатого тура Премьер-лиги, в котором лицом к лицу сойдутся «Спартак» и «Краснодар». По словам Парфёнова, в этой паре команд нет фаворита.

«Фаворита в таком матче нет. Предпочтение на стороне «Спартака», так как команда играет дома. Неизвестно, как сказался отъезд легионеров в сборные на «Краснодаре». Кордоба в одиночку не может тянуть за собой всю команду», - цитирует Парфёнова «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

На текущий момент в таблице Премьер-лиги «Краснодар» занимает первое место (27 очков), а «Спартак» - шестое (19 очков).