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Газзаев высказался о возможном получении Сантосом паспорта России

19 Октября 2024 • 14:50 Комментировать

Известный тренер Валерий Газзаев дал комментарий по поводу возможного получения российского паспорта защитником «Зенита» Дугласом Сантосом.

«Если у него есть такое желание, то почему бы и нет? Тем более, он проявил себя с самой лучшей стороны, достойно выступая несколько лет за «Зенит», и он продолжает это делать. Также он является и капитаном команды, что очень важно», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в случае получения российского гражданства Дуглас Сантос не сможет выступать за сборную России. Дело в том, что Сантос ранее был заигран за Бразилию в официальном турнире ФИФА – на футбольном турнире Олимпиады.

Добавим, что за «Зенит» Дуглас Сантос играет с сезона 2019/2020 после трансфера из немецкого «Гамбурга».

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Зенит Валерий Газзаев Дуглас Сантос ещё теги
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