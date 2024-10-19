Мор объяснил, почему Батракову рано ехать в Европу

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился комментарием о будущем полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

По мнению эксперта, 19-летнему хавбеку еще рано уезжать в европейский клуб.

— Он должен ехать уже игроком старта. Уехал талантливый Захарян, за которого мы все рады, но все равно его будут довольно долго доводить до основного состава, — приводит слова Мора «Чемпионат».

В текущем сезоне футболист принял участие в 11 матчах Российской премьер-лиги, забил семь мячей и стал автором шести результативных передач.

Контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в пять миллионов евро.