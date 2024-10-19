Дуглас Сантос не сможет играть за сборную России

В прессе появилась информация о том, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос в обозримом будущем может получить российский паспорт. При таком раскладе бразилец не сможет выступать за сборную России.

Спортивный юрист Михаил Прокопец дал комментарий для «Чемпионата» и указал на то, что Сантос ранее выступал за Бразилию на Олимпиаде. Этот турнир входит в список ФИФА, причём Дугласу на момент выступлений было больше 21 года, то есть он не попадает под список исключений. Таким образом, Сантос не может представлять Россию на международном уровне.

Дуглас Сантос играет за «Зенит» с лета 2019 года после трансфера из «Гамбурга».