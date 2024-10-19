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Босс «Зенита» Медведев ответил на вопрос о российском паспорте для Сантоса

19 Октября 2024 • 14:33 Комментировать
Акрон
0:5
Зенит

В прессе появилась информация о том, что защитник «Зенит» Дуглас Сантос может получить российский паспорт. Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление.

Медведев предложил журналистам брать за основу на слухи, а официальную информацию от клуба и представителей игрока.

«Дождитесь информации от меня лично или от пресс-службы клуба, поскольку мы публикуем только ту информацию, которую считаем необходимой. Сегодня я комментировать это не буду», - цитирует Медведева «РБК-Спорт».

 Напомним, что в пятницу вечером «Зенит» добился крупной победы в гостях у «Акрона» - 5:0.

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