В «Пари НН» назвали причину увольнения Илича

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов ответил на вопрос, почему Саша Илич был уволен, несмотря на то, что клуб регулярно набирал очки.

Функционер признался, что это было обоюдное решение клуба и тренера.

«Команде требовалась перезагрузка. Наверное, это было самое правильное время, чтобы не дожидаться конца сезона», — заявил Мелик‑Гусейнов «Матч ТВ».

Напомним, вместо Илича был назначен Виктор Ганчаренко, работавший в прошлом сезоне в «Урале».

В эти минуты «Пари НН» проводит матч 12-го тура чемпионата России против «Ростова». Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.