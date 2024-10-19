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В «Пари НН» назвали причину увольнения Илича

19 Октября 2024 • 14:28 Комментировать
Пари НН
0:0
Ростов
1 4.70 X 3.90 2 1.77
2-й тайм

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов ответил на вопрос, почему Саша Илич был уволен, несмотря на то, что клуб регулярно набирал очки.

Функционер признался, что это было обоюдное решение клуба и тренера.

«Команде требовалась перезагрузка. Наверное, это было самое правильное время, чтобы не дожидаться конца сезона», — заявил Мелик‑Гусейнов «Матч ТВ».

Напомним, вместо Илича был назначен Виктор Ганчаренко, работавший в прошлом сезоне в «Урале».

В эти минуты «Пари НН» проводит матч 12-го тура чемпионата России против «Ростова». Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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