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«Машины изнашиваются» - Тренер рассказал, сколько Дзюба будет выступать на высоком уровне эксклюзив

19 Октября 2024 • 14:45 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Акрон
26.10 14:00

Российский тренер Ринат Билялетдинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, сколько форвард Артём Дзюба будет выступать на высоком уровне.

«Смотря в какой футбол будет играть «Акрон». Если будет освобождён от черновой работы, от активного и изнурительного прессинга, просто отойдёт в зону, чтобы перекрыть передачу, то подольше. А если заставлять, как все команды, распределить всю нагрузку на 10 игроков на поле, то долго сложно протянуть. Потому что машины изнашиваются, а человеческий организм - тем более. Думаю, год, а может, два он ещё поиграет», - сказал Билялетдинов.

В сентябре 36-летний Дзюба перешёл в «Акрон» на правах свободного агента. За команду из Тольятти футболист сыграл шесть матчей, забив один гол и отдал три результативные передачи.


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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Ринат Билялетдинов РПЛ ещё теги

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«Машины изнашиваются» - Тренер рассказал, сколько Дзюба будет выступать на высоком уровне
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