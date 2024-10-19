«Химки» до сих пор не заплатили «Оренбургу» за трансфер Веры

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил о том, что «Химки» всё ещё не перевели деньги за покупку полузащитника Лукаса Веры.

— «Химки» до сих пор не выплатили нам сумму за трансфер Лукаса Веры, поэтому мы подали иск в палату по разрешению споров при РФС, — заявил Еремякин Sport24.

Специалист добавил, что, по его информации, «Химки» планируют закрыть долг в декабре. При этом он отметил, что «Оренбургу» нужны деньги как можно скорее, ведь не за горами зимнее трансферное окно.

В составе «Химок» Вера появился на поле в 11 матчах чемпионата России, в которых забил один мяч и сделал один ассист.