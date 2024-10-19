Сёмин выделил преимущество «Спартака» над «Краснодаром»

Известный тренер Юрий Сёмин поделился мнением о том, за счёт чего «Спартак» может одолеть «Краснодар» в предстоящем матче.

По мнению специалиста, нас ждет очень интересный и яркий футбольный поединок. Сёмин отметил, что «Краснодар» хорошо действует в обороне, но и у «красно-белых» есть свой плюс.

— У «Спартака» же преимущество в плане эмоций. Большую роль в этом противостоянии сыграет, в каком состоянии вернулись сборники в клуб, — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» - «Краснодар» пройдет сегодня, 19 октября. Не пропустите стартовый свисток, который прозвучит в 16:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию.