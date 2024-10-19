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Карпин: «Никто не счастлив, недовольны все результатом»

19 Октября 2024 • 13:58 Комментировать
Пари НН
0:0
Ростов
1 4.70 X 3.90 2 1.77
1-й тайм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Первый матч после перерыва на матчи сборных. Сейчас много разговоров о том, в каком состоянии приезжают игроки из сборных. В «Ростове» приезжает тренерский штаб, по сути. Кто ведет подготовку к матчам во время перерыва на сборные? Как-то это сказывается на подготовке?

- Первый раз что ли? Второй год происходит то же самое. Те же люди, что год назад были, так же работают. Результаты были разные после перерывов на сборные. Были победы, поражения, ничьи. Не думаю, что это как-то связано. Как раз поэтому не связано с отъездом.

- У вас четыре матча без побед. Насколько это сказывается на игроках, на вас, может быть?

- Как сказывается? Понятно, что никто не счастлив, так скажем. Недовольны все, естественно, результатом. Не могу сказать, что игрой, но результатом, да. В этом месяце как раз после паузы на сборную, от сборной до сборной были неудовлетворительные.

- Четыре изменения в стартовом составе. И сегодня два игрока выходят впервые в старте в чемпионате. С чем это связано?

- Да? А кто выходит впервые?

- Чернов и вратарь. Про вратаря не спрашиваю, про Чернова скорее вопрос.

- А Чернов в первый раз выходит? Чего-то я не помню.

- На замену выходил, в старте - нет.

- Не помню. Выходит Чернов сегодня.

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- Сменился главный тренер в составе «Пари НН». Как в таких условиях готовиться? Я имею в виду теоретическую подготовку.

- Непросто, сложнее, чем обычно, когда понимаешь, что делали соперники. Перед каждой игрой может что-то меняться, но какие-то предварительные прогнозы можно делать. Как будет играть «Пари НН» сейчас с Виктором Михайловичем, пока загадка. Да, по расстановке, вроде бы сегодня в три центральных защитника, так как действовали до этого. Но сложнее готовиться.

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Евро-Футбол.Ру,
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