Ганчаренко: «Считаю, что достаточно неплохо освоился в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- В каком состоянии сейчас команда? Насколько вы уже освоились на новом месте работы?

- Хорошее состояние эмоциональное и физическое. Нам надо здесь какие-то здесь сделать правки, свое видение, улучшить позиционную атаку. За то время, которое мы здесь, я считаю, что достаточно неплохо освоился. Тем более что база, ребята - это то, что хорошо удалось узнать.

- Схему решили не менять, насколько мы видим. Но четыре изменения в стартовом составе уже сделали. Это поиск стартового состава, или вот эти 11 теперь будут основными?

- Вы знаете, что касается схемы, она может быть гибкая в атаке и обороне, по-разному. Ее как угодно можно называть - и 3-4-3 и 3-5-2. Но если один защитник подключается вперед, эта схема уже немного меняется, поэтому давайте наберемся терпения, посмотрим. В том числе по стартовому составу. Сегодня он один, а завтра другой. Ребята одинаковые, все с большим желанием играть.

- Магкеев насколько готов? Сегодня он в старте выходит.

- Если он выходит на поле, значит, он готов на 100%.