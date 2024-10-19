Бывший вратарь СССР Анзор Кавазашвили в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, сколько форвард Артём Дзюба сможет ещё продолжать выступление на высшем уровне.

«Я думаю, что недолго. Потому что «Акрон» - не та команда, которая на сегодняшний день считается элитной. Команда новая, которая должна показать себя, завоевать авторитет. А это завоёвывается только за счёт огромных физических возможностей команды в целом, готовности.

А второй фактор заключается в комплектовании талантливых футболистов. Сегодня есть у них такие игроки, но чтобы сказать - «звёзды» - у них никого нет, кроме угасшей звезды в лице Артёма. Поэтому им сложно будет, если «Акрон» выдержит сезон и не вылетит из РПЛ, то это видимо за счёт огромных, огромных возможностей, которые может показать боевая команда. А в каком они будут состоянии, нам явно покажет начало второго круга», - сказал Кавазашвили.

В сентябре 36-летний Дзюба перешёл в «Акрон» на правах свободного агента. За команду из Тольятти футболист сыграл шесть матчей, забив один гол и отдал три результативные передачи.