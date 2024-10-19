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Колосков высказался о травме Дзюбы в матче с «Зенитом»

19 Октября 2024 • 13:21 Комментировать

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал травму центрфорварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы. Игрок получил повреждение на старте матча с петербургским «Зенитом» и покинул поле.

«Травма Дзюбы может сказаться на «Акроне». Травму получил нелепую. То ли он вышел с незалеченной травмой, то ли не размялся. Это потеря для «Акрона», - передает слова Колоскова «Всепроспорт».

Напомним, что поединок завершился разгромным поражением тольяттинской команды со счетом 0:5.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба провел пять поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Колосков Артём Дзюба Акрон ещё теги
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