Колосков высказался о травме Дзюбы в матче с «Зенитом»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал травму центрфорварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы. Игрок получил повреждение на старте матча с петербургским «Зенитом» и покинул поле.

«Травма Дзюбы может сказаться на «Акроне». Травму получил нелепую. То ли он вышел с незалеченной травмой, то ли не размялся. Это потеря для «Акрона», - передает слова Колоскова «Всепроспорт».

Напомним, что поединок завершился разгромным поражением тольяттинской команды со счетом 0:5.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба провел пять поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.