Роналдо - в атаке «Ростова» на матч с «Пари НН»

В матче 12-го тура чемпионата России «Пари НН» на домашнем поле встретится с «Ростовом». Тренерские штабы назвали стартовые составы команд на предстоящую встречу.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Магкеев, Гоцук, Боженов, Эктов, Калинский, Трошечкин, Ермаков, Боселли, Ожегович.

«Ростов»: Ханкич, Чернов, Осипенко, Вахания, Сако, Байрамян, Глебов, Щетинин, Мохеби, Комличенко, Роналдо.

Поединок состоится на стадионе в Нижнем Новгороде сегодня, 19 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этим матчем «Пари НН» с 11 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, а «Ростов» (12) находится на девятой позиции.