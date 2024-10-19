«Зенит» близок к натурализации бразильца - названо имя

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос может получить российское гражданство. Процедура была запущена несколько месяцев назад.

Как сообщается в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова, запрос был направлен «Зенитом» в Российский футбольный союз. На 99,9% по этому вопросу будет принято положительное решение. Не исключено, что бразилец получит российский паспорт до конца 2024 года.

После получения гражданства Сантос может играть за национальную команду России. Он также перестанет считаться легионером в РПЛ.

30-летний защитник играет за «Зенит» с 2019 года. Контракт Дугласа рассчитан до лета 2027-го.