Семшов сделал прогноз на матч «Рубина» и «Динамо»

В матче 12-го тура чемпионата России казанский «Рубин» на домашнем стадионе встретится с московским «Динамо». Об этом матче поделился мнением футбольный эксперт Игорь Семшов.

«Динамо» есть что доказывать. «Рубин» будет сопротивляться, но сегодня это уже не столь крепкий орешек. «Динамо» одержит победу с разницей в один-два мяча», - передает слова Семшова «Всепроспорт».

Матч «Рубина» и «Динамо» состоится в воскресенье, 20 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка казанская команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, а подопечные Марцела Лички находятся на пятой строчке.