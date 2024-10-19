Юран высказался о работе Станковича в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о наставнике «красно-белых» Деяне Станковиче.

«Кого он тренировал? «Сампдорию»? Сколько тренировал? За тренера всегда говорит результат. А у нас почему-то он тренирует топ-клуб», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что сербский специалист занял пост главного тренера «Спартака» летом 2024 года. После 11 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 19 баллов и располагаются на шестой строчке в таблице. В ближайшем туре чемпионата страны «народная команда» на домашнем стадионе примет «Краснодар». Встреча пройдет 19 октября и начнется в 16:30 мск.