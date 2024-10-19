Генич восхитился игроком «Зенита» после победы 5:0

Футбольный комментатор Константин Генич посредством своего телеграм-канала поделился мыслями о матче между тольяттинским «Акроном» и петербургским «Зенитом». «Сине-бело-голубые» одержали уверенную победу со счетом 5:0.

«Забили Мостовой, Лусиано, Кассьерра, а лучший игрок всe равно Дуглас Сантос. На такой спокухе раздает, творит в серединке, капитальный красавчик», - оставил сообщение комментатор в социальных сетях.

После вчерашнего успеха подопечные Сергея Семака набрали 29 баллов и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч «сине-бело-голубые» сыграют против воронежского «Факела» 22 октября.