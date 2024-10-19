Григорян отреагировал на победу «Зенита» со счётом 5:0

Известный тренер Александр Григорян отреагировал на результат поединка между тольяттинским «Акроном» и петербургским «Зенитом» в рамках 12-го тура чемпионата России. «Сине-бело-голубые» одержали победу со счетом 5:0.

«Я видел все матчи «Акрона», он был беспомощен по сравнению с самим собой. В таких паузах команду можно где‑то и перетренировать», - поделился мнением специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

После вчерашнего успеха подопечные Сергея Семака набрали 29 баллов и поднялись на первую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. «Акрон», несмотря на провал, с 12 очками продолжает занимать восьмую позицию.