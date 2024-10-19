Таранов: «Спартак» может прервать серию побед «Краснодара»

Бывший футболист Иван Таранов в разговоре с журналистами поделился мнением о предстоящем центральном матче 12-го тура Премьер-лиги между столичным «Спартаком» и «Краснодаром».

«Думаю, «красно-белые» могут прервать серию побед «Краснодара». Если не сегодня, то когда? Это прекрасный шанс для них. Фактор поля должен повлиять на ход игры», - приводит слова Таранова «Чемпионат».

Матч «Спартака» против «Краснодара» состоится сегодня, 19 октября, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этой игрой подопечные Деяна Станковича занимают шестое место в турнирной таблице, а команда Мурада Мусаева находится на второй позиции.