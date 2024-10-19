Мостовой поддержал Глушенкова в вопросе пива

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал недавнее интервью одноклубника Максима Глушенкова, в котором игрок заявил, что может выпить две бутылки пива после матча.

«Ничего страшного в этом нет. Одна-две баночки пива, без перебора, после тяжелой игры даже полезно. Главное - не перебарщивать», - передает слова полузащитника Sport24.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Мостовой поучаствовал в восьми встречах. 26-летний полузащитник записал на свой счет три забитых мяча.

После вчерашней победы над «Акроном» петербургский клуб набрал 29 баллов и поднялся на первую строчку в турнирной таблице.