Овчинников назвал самого прогрессивного российского тренера

Экс-голкипер московского «Локомотива» Сергей Овчинников поделился мнением о работе главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова.
«Галактионов яркая личность в тренерском цехе. Он понимает, в какой футбол хочет играть. Из молодого поколения это наиболее прогрессивный российский тренер», - передает слова эксперта Sport24.
Напомним, что 40-летний специалист занимает пост главного тренера московского коллектива с осени 2022 года. После 11 туров текущего розыгрыша Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице.
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