Погребняк: «Ненависть фанатов «Зенита» к Соболеву оправдана»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о негативном отношении фанатов петербургского «Зенита» к новичку команды Александру Соболеву.
«Соболев перешел из стана прямого конкурента. Много слов было сказано - пусть доказывает теперь. Ненависть оправдана. Негатив можно потушить хорошей игрой и голами», - приводит слова Погребняка Sport24.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Соболев сыграл пять матчей за петербургскую команду. Александр перешел из «Спартака» в «Зенит» минувшим летом. Форвард подписал с действующим чемпионом страны трехлетнее трудовое соглашение.
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