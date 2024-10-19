Черчесов рассказал, что думает об игре Батракова

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением о талантливом полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове.

«Батраков быстрый, нестандартный, умный. Дай Бог, чтобы дальше прогрессировал. Выстрелить это одно, а вот стабильность - признак мастерства. Этого желаю Алексею», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Батраков поучаствовал в 11 поединках. 19-летний полузащитник записал на свой счет семь забитых мячей и шесть результативных передач. «Локомотив» занимает третье место после 11 туров.