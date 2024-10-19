Черчесов высказался о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Рулевой сборной Казахстана Станислав Черчесов в разговоре с журналистами дал комментарий относительно недавнего перехода нападающего Александра Соболева из столичного «Спартака» в петербургский «Зенит».
«Для меня дело не в том, что Соболев оказался в «Зените», а в том, что ушел из «Спартака». Я не хотел, чтобы он уходил. Но раз человек решение принял, то мы не можем за него жить», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 27-летний нападающий перешел в петербургский топ-клуб в летнее трансферное окно. Александр заключил с «сине-бело-голубыми» трехлетнее трудовое соглашение. В текущем сезоне РПЛ Соболев сыграл за «Зенит» пять матчей и не забил голов.
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