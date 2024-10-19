Бубнов предсказал победителя в матче «Рубин» - «Динамо»

В поединке 12-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» на выезде встретится с казанским «Рубином». Об этом поединке поделился мнением бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов.

«1:2. Личка будет гнать команду вперёд, а хозяева будут искать счастья на контратаках. Рискну предположить, что всё же победит «Динамо», - приводит слова эксперта Sportbox.

«Рубин» примет «Динамо» на домашнем стадионе в Казани завтра, 20 октября. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени.

В преддверии матча хозяева поля занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «бело-голубые» находятся на пятой строчке.