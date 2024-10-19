Нападающий «Акрона» прокомментировал 0:5 от «Зенита»

Форвард Жилсон Беншимол, играющий за тольяттинский «Акрон», высказался о провальном поединке с петербургским «Зенитом». Встреча завершилась разгромной победой «сине-бело-голубых» со счетом 5:0.

«Получился сложный матч, как мы и ожидали. Такие команды, когда ты совершаешь малейшую ошибку, быстро атакуют и наказывают. Это и произошло», - передает слова нападающего «Чемпионат».

После вчерашнего провала тольяттинская команда с 12 баллами находится на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается подопечных Сергея Семака, то они заработали 29 очков и лидируют в чемпионате страны.