Эдуард Мор: «Я был уверен, что «Ахмат» дома выиграет»

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился впечатлениями от поединка грозненского «Ахмата» и воронежского «Факела» в рамках 12-го тура чемпионата России.

«Победа «Факела» была крайне неожиданной. Я был уверен, что «Ахмат» дома выиграет. «Факел» надо поздравить, они проявили характер и выиграли игру», - поделился мыслями Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что поединок прошел на стадионе в Грозном и завершился поражением «Ахмата» со счетом 2:3. После этого матча «Ахмат» с шестью баллами замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги. «Факел», в свою очередь, набрал десять очков и находится на 13-й позиции.