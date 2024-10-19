Шавло высказался о переходе Джикии в «Химки»

Экс-гендиректор московского «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о трансфере защитника Георгия Джикии в подмосковные «Химки».
«В «Спартаке» он был ведущим исполнителем, играл в сборной. Хочется, чтобы набрал форму. Своим опытом Георгий может помочь команде и в раздевалке», - приводит слова Шавло «Чемпионат».
30-летний защитник присоединился к «Химкам» в статусе свободного агента после ухода из «Спартака». Джикия подписал с подмосковным коллективом однолетнее трудовое соглашение.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Георгий провел за «Химки» одну встречу.
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