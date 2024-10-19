Аршавин рассказал о возможном конфликте в мировом футболе

Бывший форвард сборной России, лондонского «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном конфликте в мировом футболе.

«Идет конфликт в разрезе сборная - клуб. Сборным остается все меньше времени для матчей. Много времени занимают перелеты. На мой взгляд, назревает конфликт между сборными и клубами», - приводятся слова экс-нападающего «Зенита» на страницах «РБ Спорта».

Ранее в прессе сообщалось, что некоторые топовые футболисты выступают против большого количества матчей. Они даже угрожали возможной забастовкой. С нынешнего сезона был изменен формат Лиги чемпионов УЕФА, из-за чего увеличилось количество игр в графике ведущих европейских команд.