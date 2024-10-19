Мостовой оценил шансы «Спартака» победить «Краснодар»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о центральном матче 12-го тура Премьер-лиги между московским «Спартаком» и «Краснодаром».

«Преимущество 55/45 в пользу «Спартака». Не Кашпировский, чтобы угадать счет. Одно действие игрока может отменить весь прогноз. Жду от матча голов», - приводятся слова эксперта на страницах Sport24.

Матч «Спартака» против «Краснодара» состоится в субботу, 19 октября, на стадионе «Лукойл Арена». Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. В преддверии этой встречи хозяева занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а команда Мурада Мусаева находится на второй строчке.