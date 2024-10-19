Экс-игрок «Зенита»: «Дзюба как Роналду»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Иван Новосельцев провел сравнение между нападающим «Акрона» Артёмом Дзюбой и звездным португальским бомбардиром Криштиану Роналду.
«Дзюба как Роналду. Тот в конце карьеры стал отдавать передачи, и Дзюба такое же хочет повторить. С возрастом он стал мудрее, хладнокровнее стал распоряжаться мячом», - передает слова Новосельцева телеканал «Матч ТВ».
36-летний Дзюба пополнил ряды тольяттинского коллектива на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи.
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