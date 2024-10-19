Экс-игрок «Зенита»: «Дзюба как Роналду»

«Дзюба как Роналду. Тот в конце карьеры стал отдавать передачи, и Дзюба такое же хочет повторить. С возрастом он стал мудрее, хладнокровнее стал распоряжаться мячом», - передает слова Новосельцева телеканал «Матч ТВ».