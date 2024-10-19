Горшков назвал три клуба, которые могут вылететь из РПЛ

Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков назвал клубы, у которых наименьшие шансы сохранить прописку в Премьер-лиге.

«Мне кажется, наименьшие шансы остаться у «Пари НН» и «Факела». Эти команды в зоне риска. Еще «Химки», кстати. Очень нестабильная команда», - передает Legalbet слова Горшкова.

В настоящий момент «Пари НН» с 11 баллами занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» благодаря вчерашней победе над грозненским «Ахматом» набрал десять очков и поднялся на 13-ю позицию. «Химки», имеющие на своем счету восемь баллов, опустились на 14-е место.