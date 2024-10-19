Голенков пропустит матч «Ростова» и «Пари НН»

Форвард Егор Голенков не поможет «Ростову» в ближайшем поединке чемпионата России против «Пари НН».

Согласно сведениям журналистов «РБ Спорта», нападающий «жёлто-синих» пропустит 12-й тур из-за повреждения, которое получил по ходу поединка против тольятинского «Акрона» в десятом туре Премьер-лиги.

В сезоне-2024/2025 Голенков сыграл 14 поединков за «Ростов». Нападающий отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Матч между «Пари НН» и «Ростовом» состоится в субботу, 19 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.