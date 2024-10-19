Экс-гендиректор «Спартака» назвал главную задачу Станковича

Сергей Шавло, ранее занимавший пост гендиректора столичного «Спартака», назвал главную задачу наставника «народной команды» Деяна Станковича.

«Главная задача Станковича - сбалансировать нападение и оборону. Максименко играет хорошо, а вот в защите такого нет. Пару-тройку раз за матч Саша выручает», - приводятся слова Шавло на страницах «Чемпионата».

По итогам 11 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 19 баллов и находится на шестой позиции в турнирной таблице. Подопечные Станковича отстают от лидирующего «Зенита» на десять очков. В ближайшем матче чемпионата страны противостоять «красно-белым» будет «Краснодар».