Бубнов дал прогноз на матч «Оренбург» - «Крылья Советов»

12-й тур Российской премьер-лиги продолжится поединком между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов». Об этой встрече поделился мыслями футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:1. Самарцам нельзя проигрывать в этой игре, бесконечно отмазывать тренера не получится. Будет бойня! Зрители увидят результативную ничью», - цитирует бывшего защитника «Спартака» Sportbox.

Матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» пройдет в воскресенье, 20 октября. Начало поединка запланировано в 16:30 по московскому времени. После 11 туров чемпионата России хозяева занимают 15-е место в турнирной таблице, а гости находятся на десятой строчке.