Шавло назвал ошибочный трансфер «Спартака»

Экс-гендиректор столичного «Спартака» Сергей Шавло поделился мыслями о трансфере бразильского форварда Виллиана Жозе в стан «красно-белых».
«Была допущена ошибка - привезти 32-летнего игрока за немаленькие деньги, которого нужно готовить. Возможно, до конца и не подготовят. В «Спартаке» надо прессинговать, а он не готов», - приводятся слова Шавло на страницах «Чемпионата».
Жозе перешел в московский клуб из севильского «Бетиса» минувшим летом за два миллиона евро. Стороны заключили трудовое соглашение до середины 2026 года.
В текущем сезоне Премьер-лиги Виллиан сыграл шесть матчей и не забил ни одного мяча.
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