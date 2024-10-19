Шавло назвал ошибочный трансфер «Спартака»

Экс-гендиректор столичного «Спартака» Сергей Шавло поделился мыслями о трансфере бразильского форварда Виллиана Жозе в стан «красно-белых».

«Была допущена ошибка - привезти 32-летнего игрока за немаленькие деньги, которого нужно готовить. Возможно, до конца и не подготовят. В «Спартаке» надо прессинговать, а он не готов», - приводятся слова Шавло на страницах «Чемпионата».

Жозе перешел в московский клуб из севильского «Бетиса» минувшим летом за два миллиона евро. Стороны заключили трудовое соглашение до середины 2026 года.

В текущем сезоне Премьер-лиги Виллиан сыграл шесть матчей и не забил ни одного мяча.