Гранат высказался о матче тура «Спартак» - «Краснодар»

Экс-футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мыслями о предстоящем противостоянии столичного «Спартака» и «Краснодара» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«Сможет ли «Краснодар» увезти очки? Я думаю, да. Им можно рассчитывать на ничью или победу. Потому что они сейчас на ходу. Ожидаю интересного матча», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Поединок «Спартака» и «Краснодара» состоится в субботу, 19 октября, на стадионе «Лукойл Арена». Начало встречи запланировано в 16:30 мск. Перед этой игрой московская команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, а подопечные Мурада Мусаева располагаются на второй позиции.