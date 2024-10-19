Бубнов - о 0:5 «Акрона»: «Зенит» так легко никого не обыгрывал»

Петербургский «Зенит» на выезде встречался с тольяттинским «Акроном» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака отпраздновали разгромную победу со счетом 5:0. Об этом поединке высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«Команда в середине таблицы, но так играют только аутсайдеры. «Зенит» так легко никого не обыгрывал. Разгромно можно уступать по-разному. Команда Тедеева делала это безвольно», - цитирует эксперта Sportbox.

После этой встречи петербургский коллектив набрал 29 баллов и занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Акрона», то подопечные Тедеева с 12 очками находятся на восьмой позиции.