Бубнов назвал точный счёт матча «Динамо» Махачкала - ЦСКА

В рамках 12-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на выезде встретится с махачкалинским «Динамо». Об этом поединке высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«0:1. Махачкалинцам будет тяжело вскрыть оборону армейского коллектива. Футболистам ЦСКА хватит мастерства, чтобы забить один гол даже такой закрытой команде», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч между «Динамо» и ЦСКА состоится в субботу, 19 октября, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. В преддверии встречи махачкалинская команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, а москвичи располагаются на четвертой строчке.