«Спартак» – «Краснодар»: Возможные стартовые составы на центральный матч тура РПЛ

В двенадцатом туре чемпионата России московский «Спартак» сыграет дома против «Краснодара». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд на этот матч.

«Спартак»: Максименко (вр), Рябчук, Бабич, Литвинов, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Маркиньос, Барко, Бонгонда, Николсон.

«Краснодар»: Агкацев (вр), Петров, Диего Коста, Тормена, Гонсалес, Кривцов, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба.

В стане «Спартака» травмирован защитник Никита Чернов. Недавно были повреждения у полузащитников Михаила Игнатова и Хесуса Медины. У команд возможна ротация в связи с прошедшей паузой на матчи сборных.

«Краснодар» ещё ни разу не проигрывал в нынешнем розыгрыше чемпионата России. После трёх ничьих на старте турнира «быки» выдали серию из восьми побед кряду. Итого у них сейчас 27 очков.

«Спартак» в одиннадцати сыгранных турах раздобыл девятнадцать очков (пять побед, четыре ничьи и два поражения). В предыдущем туре «Спартак разгромил «Ростов» (3:0), а «Краснодар» – «Химки» (4:0).

Матч «Спартак» – «Краснодар» пройдёт сегодня, 19 октября, на «Лукойл Арене». Стартовый свисток ожидается в 16 часов 30 минут. За ходом игры можно будет наблюдать в текстовой онлайн-трансляции.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов