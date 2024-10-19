​Стипиди: «Мусаев не тренер, а мотиватор»

«Краснодар» лидировал в турнирной таблице российского чемпионата накануне двенадцатого тура, и известный футбольный агент Павел Стипиди видит в этом большую заслугу нового главного тренера команды - Мурада Мусаева. Его мотивационные качества позволяют «быкам» показывать амбициозную игру и добиваться заметных результатов.

- Про Мусаева мне лучше ничего не говорить. Я не считаю, что этот человек может быть тренером, это из той серии, как говорят мотиватор, - цитирует слова Стипиди Vprognoze.ru.

В двенадцатом туре РПЛ «Краснодару» предстоит сыграть с московским «Спартаком».