​Тарханов поддержал возможный турнир среди российских и белорусских команд

Известный отечественный специалист Александр Тарханов высказался по поводу идеи проведения совместного турнира для российских и белорусских команд. Он считает это хорошей идеей, особенно для слабенького белорусского футбола. Напомним, что ранее сборная России провела товарищеский матч против сборной Беларуси и выиграла со счётом 4:0.

- Конечно, это пойдёт на пользу обеим странам. Особенно Беларуси, они будут соревноваться с сильными соперниками. У нас чемпионат сильнее и команды сильнее, особенно первая пятёрка, - цитирует слова Тарханова Vprognoze.ru.

Сборная России отстранена от международных турниров в силу политических причин.