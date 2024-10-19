Чернов вернётся в общую группу «Спартака» перед матчем с ЦСКА

Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов в скором времени залечит травму.

28-летний футболист не появляется на поле с конца августа из-за травмы плюсневой кости. Согласно сведениям сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», центрбек «красно-белых» должен приступить к тренировкам в общей группе перед дерби с ЦСКА, которое состоится 2 ноября.

До повреждения Никита Чернов успел сыграть в шести матчах «Спартака» в нынешней кампании.

Свой ближайший поединок команда Деяна Станковича проведёт в субботу – соперником будет «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.